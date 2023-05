La 35^ giornata propone la sfida a San Siro tra Inter e Sassuolo. Inzaghi prepara un po' di rotazioni dopo le fatiche di Champions: dietro c'è De Vrij, ballottaggi a centrocampo, in avanti torna la coppia Lukaku-Correa. Dionisi ritrova Zortea e Pinamonti dopo la squalifica, Laurienté spinge per una maglia da titolare. La diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

35^ GIORNATA, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI