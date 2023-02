Ancora una giornata magica per l'attaccante nerazzurro, neo capitano dell'Inter e fresco campione del mondo con l'Albiceleste. Dopo la gioia per la seconda gravidanza di Agustina, la romantica proposta di nozze alla fidanzata. "Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita", la risposta della modella argentina

IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI NOZZE