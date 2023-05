Dove vedere Fiorentina-Udinese

I numeri di Fiorentina e Udinese

L’Udinese ha vinto tre delle più recenti quattro gare di Serie A contro la Fiorentina (una sconfitta), dopo che non aveva ottenuto successi nelle precedenti nove (3 pari, 6 sconfitte); inoltre i friulani hanno ottenuto un successo in ciascuna delle ultime due sfide contro i viola nella competizione e non fanno meglio dal 1997 (tre, con Alberto Zaccheroni in panchina). Dopo ben 13 successi interni consecutivi in Serie A contro l’Udinese, la Fiorentina ha perso il più recente match in casa contro i friulani (0-4, il 27 aprile 2022): l’ultima volta in cui non ha vinto in due partite casalinghe di fila contro questa avversaria risale al 2005 (2 pari). L’Udinese non ha segnato in tre delle ultime sei gare contro la Fiorentina nel girono di ritorno, anche se in tutte le tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. La Fiorentina è imbattuta da sei incontri casalinghi in Serie A (3 vittorie, 3 pari), solo una volta ha registrato una serie più lunga in casa senza sconfitte nelle ultime sei stagioni, tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (sette, sempre con Vincenzo Italiano in panchina). L’Udinese ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A senza segnare neanche una rete; l’ultima volta che i friulani hanno perso più gare esterne di fila è stata nel marzo 2019 (quattro), mentre l’ultima volta che non hanno trovato il gol in più incontri fuori casa consecutivi è stata nel febbraio 2019 (cinque). L’Udinese ha guadagnato 46 punti in 34 giornate di questo campionato, nelle nove precedenti stagioni di Serie A solo una volta ha terminato il campionato con più punti (47 in 38 match nel 2021/22). La curiosità: Fiorentina e Udinese sono le due squadre che hanno guadagnato più punti (entrambe nove) con gol segnati negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A.