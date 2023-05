Dove vedere Monza-Napoli

I numeri di Monza e Napoli

Il Monza ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli (3 pareggi, 3 sconfitte), 2-1 in Serie B il 30 maggio 1999, con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo (Francesco Turrini per i partenopei). Il Napoli è imbattuto in trasferta in campionato contro il Monza, grazie a due successi e tre pareggi, tutti in Serie B; il più recente è uno 0-0 del 5 settembre 1999. Il Monza è alla ricerca del suo primo punto contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A; al momento cinque ko su cinque, con un solo gol segnato (contro il Milan il 22 ottobre) e 13 subiti (2.6 in media a partita). Il Napoli ha vinto 14 delle 17 trasferte di questo campionato (2 pari, una sconfitta) e può diventare la terza squadra in tutta la storia della Serie A a collezionare almeno 15 successi fuori casa in una singola stagione, dopo l’Inter 2006/07 (15) e il Milan 2020/21 (16). Nelle ultime 10 giornate di Serie A il Monza ha perso solo una volta (0-2 contro la Lazio, 2 aprile 2023): nel periodo (da inizio marzo), nessuna squadra ha fatto meglio dei brianzoli (una sola sconfitta anche per la Salernitana). Il Napoli ha vinto 26 gare in questo campionato finora (nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque grandi tornei 2022/23): in tutta la sua storia in Serie A ha fatto meglio solo nella stagione 2017/18 (28). La curiosità: Victor Osimhen ha segnato 23 gol in questo campionato, dall’inizio dello scorso decennio solo tre giocatori hanno fatto meglio in un torneo di Serie A con la propria squadra campione d’Italia a fine stagione: Gonzalo Higuaín nel 2016/17 (24), Cristiano Ronaldo nel 2019/20 (31) e Romelu Lukaku nel 2020/21 (24).