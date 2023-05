Le partite di Serie A di oggi

Calciomercato

M'Bala Nzola rinnova con lo Spezia: la società ligure ha trovato l'accordo con il calciatore fino al 30 giugno 2026. Il nazionale angolano è, ad oggi, il miglior marcatore in Serie A della storia dello Spezia Calcio e in questa stagione ha collezionato 13 reti e 2 assist in 27 match. Di seguito tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa