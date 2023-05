Napoli-Inter a Marinelli, Mariani per Lecce-Spezia

Serie A

Con un gol al 93' l'Empoli trova il pari contro la Samp: è il punto che vale l'aritmetica salvezza per la squadra di Zanetti. La Juve supera la Cremonese e torna seconda da sola, a +3 sull'Inter che aveva battuto il Sassuolo. Stecca invece il Milan ko al Picco. Un punto per la Lazio e per la Roma che stacca l'Atalanta. Ecco la classifica completa della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A