L’ex capitano è intervenuto a Sky Sport riguardo al -15 punti inflitto e poi annullato alla Juventus: “Una penalizzazione inaspettata, può ancora succedere di tutto. È un campionato che ha poco di regolare se non lo scudetto del Napoli e l’ultimo posto della Samp: tutte le posizioni nel mezzo sono inevitabilmente condizionate”. Poi un giudizio sulla stagione della squadra di Allegri: “Max si esalta nelle difficoltà, la finale di Europa League sarebbe un grande traguardo in mezzo a tutte queste difficoltà” Condividi

“Sono stati mesi difficili: non mi sarei mai aspettato a gennaio questa penalizzazione e non mi sarei aspettato che sarebbe stata tolta e che adesso, a tre giornate dalla fine, si sia ancora in attesa dei giudizi”. Giorgio Chiellini torna a parlare a Sky Sport e affronta il tema della penalizzazione in classifica che ha prima tolto e poi restituito i 15 punti alla Juventus, nel quadro di una vicenda che non è ancora conclusa e che secondo il difensore ha condizionato tutto il campionato: “Personalmente l’ho vissuta come milioni di juventini -le parole di Chiellini- Con senso di orgoglio, appartenenza e innocenza. C’è un procedimento in atto, onestamente penso che possa succedere ancora di tutto. Si fa fatica a trovare un nesso logico di tante cose. Purtroppo non per la Juventus ma per tutte le squadre che giocano per la Champions e per altri obiettivi, diventa un campionato che ha poco di regolare se non lo scudetto del Napoli e l’ultimo posto della Samp. Tutte le posizioni in mezzo sono condizionate inevitabilmente. Nessuno si sarebbe aspettato questi cambiamenti in mezzo al campionato. Spero si risolva tutto nel migliore dei modi ma sarebbe stato più importante risolverlo o primo o dopo, così ha reso difficile per tutti, non solo per la Juve, preparare al meglio i propri obiettivi e le partite”.

Chiellini: “Manovra stipendi? Volevamo solo fare un bel gesto” Il difensore ha anche parlato a proposito della cosiddetta manovra stipendi: “Io sono rimasto sorpreso per il fatto che siamo stati tirati in ballo da alcune persone -continua Chiellini- E sorpreso che tanti avessero messo come possibilità che ci fossero squalifiche o deferimenti per noi. C’è un procedimento in corso, ho opinioni e idee che non è il caso di dire, non posso parlarne fino alla fine. In futuro sarà un piacere chiarire, da parte nostra in questa manovra c’è stato solo un buon gesto in un momento di grandissima difficoltà del mondo. Un gesto positivo nei confronti della società, dei datori di lavoro e di tanti colleghi che abbiamo garantito continuassero a mantenere il loro stipendi. Noi eravamo tutti tranquilli e abbastanza sorpresi di essere chiamati in causa quando si parlava di possibili deferimenti o squalifiche”.

Chiellini applaude Max: “Finale Europa League sarebbe grande traguardo” Non è mancato un giudizio sulla stagione dei suoi ex compagni: “Sono stati bravi, durante tutta la settimana non si riesce a pensare solo al campo, devi riuscire a isolarti, soprattutto in una situazione che dura tanto tempo, come quando si parla di società in difficoltà a livello economico come è stato quest’anno per la Samp. La squadra ne risente. Max (Allegri, ndr) nelle difficoltà riesce a esaltarsi molto più che in una situazione tranquilla e piatta, ha saputo tirar fuori il massimo dai giocatori e ancor prima dagli uomini. Sono riusciti a ricompattare l’ambiente e chiaramente la partita di domani (contro il Siviglia, ndr) vuole dire tanto, è tutt’altro che scontato giocarsi una finale di Europa League. Sarebbe un grande traguardo in mezzo a tutte queste difficoltà. Hanno sfiorato finale di Coppa Italia per merito dell’Inter ma anche per un pizzico di sfortuna perché il rigore al 90’ e quello che è successo dopo ha condizionato. Arrivare in Champions, adesso la squadra è seconda, con la speranza di tutti gli italiani che si possa vedere Juve e Roma in finale di Europa League. Dopo un inizio di stagione molto difficoltoso con tutte quelle problematiche fuori credo sia stato un gran girone di ritorno della Juventus. Ho condiviso spogliatoio con tanti di loro, mi sorprende relativamente perché sono persone con dei valori”.