La Juventus vola a Siviglia per conquistare un posto nella finale di Europa League dopo l'1-1 dello Stadium. Ballottaggio in attacco tra Milik e Vlahovic, con il polacco al momento favorito. Ma ci sono altri due dubbi negli altri reparti per Allegri: ecco le probabili formazioni. Match in diretta giovedì 18 maggio alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW