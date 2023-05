La presentazione della giornata di Serie A

Serie A

L'Inter perde Mkhitaryan: il calciatore armeno, che si era fatto male nel corso nel derby di ritorno di Champions League contro il Milan, è stato sottoposto ad esami strumentali: per l'ex Roma si tratta di distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. L'obiettivo è recuperarlo per la finale di Champions del 10 giugno. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A