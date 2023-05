Dove vedere Sassuolo-Monza

I numeri di Sassuolo-Monza

Il Sassuolo è imbattuto nei due precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Monza: vittoria per 3-1 il 15 agosto 2010 in Coppa Italia e pareggio per 1-1 nella gara d’andata di questo campionato. Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultimo otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (5 vittorie, 3 pareggi), vincendo entrambe le due più recenti (contro Lecce e Cremonese). Nel girone di ritorno di questo campionato Monza e Sassuolo hanno guadagnato gli stessi punti (27 in 16 giornate), solo Napoli (33), Juventus (31), Inter (29) e Lazio (28) hanno ottenuto più punti nello stesso periodo in Serie A. Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe in campionato (4 vittorie, 2 pareggi), l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte al Mapei Stadium risale al periodo tra febbraio-maggio 2021 (sette). Il Monza ha guadagnato 49 punti in questo campionato, negli ultimi 70 anni solo due squadre hanno ottenuto almeno 50 punti nella loro prima stagione assoluta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre): il Chievo nel 2001/02 (54) e il Parma nel 1990/91 (51). Il Monza è imbattuto da sette giornate di campionato (4 vittorie, 3 pareggi), solo una volta in Serie A ha registrato otto match di fila senza sconfitta (tra lo scorso novembre e febbraio). Nel 2023 il Monza è sia la squadra che ha perso meno partite in Serie A (tre su 20) sia una delle due ad aver pareggiato più match (nove, al pari della Salernitana). Solo il Napoli (25) ha guadagnato più punti del Monza in trasferta (19) nel 2023 – i brianzoli hanno infatti ottenuto cinque successi, quattro pareggi e una sola sconfitta fuori casa (0-3 vs Salernitana, 26 febbraio) in questo anno solare.