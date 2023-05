Serie A

Operazione riuscita per Nicolò Fagioli dopo la frattura della clavicola destra: i tempi di recupero previsti sono di due mesi. L'Atalanta perde Duvan Zapata per le ultime tre di campionato. Stagione finita anche per Agustin Alvarez: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante del Sassuolo. Nella Roma problema muscolare per Spinazzola che ha lasciato il campo nel primo tempo contro il Bayer. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A