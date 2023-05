Dove vedere Milan-Sampdoria

I numeri di Milan e Sampdoria

Sono 129 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 68 le vittorie del Milan, 31 i pareggi e 30 le vittorie della Samp. Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro la Sampdoria in campionato, i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 1999 e il 2005 (cinque in quel caso). Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime tre partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica in Serie A (2 pari, 1 sconfitta), dopo che invece aveva ottenuto otto successi nelle precedenti nove gare di questo tipo (un pareggio). Dopo una striscia di tre successi di fila lo scorso febbraio, il Milan ha vinto solo tre delle successive 11 partite di Serie A (5 pari, 3 sconfitte); da inizio marzo, infatti, i rossoneri occuperebbero la 12^ posizione in classifica in campionato (14 punti, al pari della Salernitana). La Sampdoria ha ottenuto 18 punti finora in questo campionato e per la prima volta nella sua storia chiuderà una stagione di Serie A con meno di 28 punti (considerando da sempre tre punti a vittoria). La Samp è anche la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa stagione di Serie A (nove in 17 match); nessuna formazione inoltre ha subito più gol dei blucerchiati fuori casa (36, al pari del Sassuolo).