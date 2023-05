Nel Monday Night di lunedì sera la Juventus torna in campo a Empoli dopo l'eliminazione dall'Europa League. Zanetti non ha Baldanzi, convocato al Mondiale Under 20: al suo posto Henderson. Davanti chance per Piccoli. Allegri mette Perin in porta e senza gli squalificati Danilo e Cuadrado inserisce Rugani e Barbieri. Miretti al posto dell'infortunato Fagioli, davanti la coppia formata da Milik e Kean. Le probabili formazioni