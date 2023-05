Una partita giocata per oltre un tempo in inferiorità numerica, un pareggio trovato all'82' e poi la beffa finale. L'Inter esce dal Maradona senza punti e Inzaghi mostra la sua delusione nel post partita: "C'è grande rammarico perché nel primo tempo avevamo sofferto il giusto, senza concedere troppo al Napoli - ha spiegato -. Nel secondo sapevo che avremmo avuto più spazi, purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità nell'occasione dell'espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché avevamo fatto una partita in 10 contro il Napoli, abbiamo pareggiato, c'è stato il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Dumfries e nel finale Di Lorenzo ha trovato un eurogol. È una sconfitta che ci rallenta, ma la squadra ha dimostrato di esserci. Secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C'è un po' di delusione perché venivamo da 8 vittorie. Dopo che riesci a pareggiare all'82' il 2-1 non ci sta: una volta raggiunto il pari dovevamo portarla a casa, in inferiorità numerica sarebbe stato un punto importante".