Dove vedere Lecce-Spezia

I numeri di Lecce e Spezia

Grande equilibrio nelle 17 sfide tra Lecce e Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: cinque vittorie a testa e sette pareggi, incluso il match d’andata di questo campionato, terminato 0-0 lo scorso 8 gennaio. L’ultima sfida tra Lecce e Spezia in casa dei pugliesi tra Serie A, Serie B e Coppa Italia risale all’11 maggio 2019: i giallorossi vinsero per 2-1 quel match nel campionato cadetto, grazie ai gol di Jacopo Petriccione e Andrea La Mantia. Nelle ultime 12 giornate, Lecce (cinque) e Spezia (11, al pari dell’Empoli) sono due delle quattro squadre ad aver guadagnato meno punti in Serie A – tra di loro la Sampdoria (a quota sette). Dopo il pareggio dell’ultimo turno contro la Lazio, il Lecce potrebbe evitare la sconfitta per due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (serie di tre, con due vittorie intervallate da un pareggio). La prossima sarà la 600^ partita del Lecce nella sua storia in Serie A: i giallorossi saranno la seconda formazione pugliese a tagliare questo traguardo nel torneo, dopo il Bari (1010). Dopo il successo contro il Milan, lo Spezia potrebbe registrare due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022 (tre in quel caso, con Thiago Motta allenatore).