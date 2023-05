Dove vedere Napoli-Inter

I numeri di Napoli e Inter

L’Inter ha vinto sei delle ultime nove gare di campionato contro il Napoli (2 pareggi, una sconfitta), dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle 11 precedenti (5 pari, 5 sconfitte). Il Napoli ha perso solo una delle ultime 16 gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (9 vittorie, 6 pari) – 3-1 il 6 gennaio 2020 (doppietta di Romelu Lukaku e gol di Lautaro Martinez); tuttavia, le due più recenti sfide interne dei partenopei contro i nerazzurri nella competizione sono terminate 1-1 e non hanno mai pareggiato più incontri in casa consecutivi contro questa avversaria. Il Napoli è la squadra che ha vinto più incontri in questo campionato contro le avversarie attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, ben otto su 11 (3 sconfitte). L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di campionato con uno score aggregato di 18-3; l’ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in una stagione di Serie A è stata nel gennaio 2022 (otto in quell’occasione). Il Napoli ha raccolto appena 12 punti in campionato nelle otto gare giocate da inizio aprile (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte): sono sei le squadre che hanno fatto meglio nel parziale, tra cui l’Inter che è quella che nel periodo ne ha ottenuti di più (16). In caso di vittoria contro l’Inter, il Napoli potrebbe trovare il successo contro 19 avversarie differenti nel corso di una singola stagione per la prima volta nella sua storia in Serie A (al momento è a 18, come nel 2015/16 e nel 2018/19). L’Inter ha vinto la gara d’andata contro il Napoli per 1-0 e potrebbe diventare la terza squadra negli ultimi 40 campionati di Serie A capace di trovare il successo in entrambe le gare stagionali contro la formazione che ha terminato il torneo in prima posizione, dopo la Sampdoria 2012/13 e il Torino 1994/95 contro la Juventus.