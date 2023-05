A meno di dieci giorni dalla finale di Europa League Mourinho cerca punti per provare a scalare posizioni in zona Europa. Potrebbero iniziare Smalling, Llorente e Dybala, tutti bisognosi di mettere minuti nelle gambe. Si rivedrà il giovane Missori con Solbakken preferito ad Abraham. Cristante e Pellegrini riposano. La Salernitana gioca con la salvezza aritmetica arrivata dopo il ko del Verona. Sousa propone Candreva e Dia alle spalle di Botheim che resta in ballottaggio con Piatek