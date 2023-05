L'allenatore sulla penalizzazione dei bianconeri: "Sapere questa cosa con due partite da giocare è uno scherzo per noi, per tutti, e lo è anche per la Juve. Se lo avessero detto prima il mio approccio al campionato sarebbe stato diverso. Per Max Allegri e per i giocatori mi dispiace, sono dei professionisti come noi. Hanno fatto dei punti sul campo e ora li perdono" ROMA-SALERNITANA 2-2: HIGHLIGHTS Condividi

Due minuti: è questo il tempo trascorso tra il 2-2 definitivo di Matic in Roma-Salernitana e l'ufficialità della sentenza della Corte Figc che infliggeva alla Juventus 10 punti di penalizzazione, rivoluzionando la classifica per tutta la volata europea, giallorossi compresi: "Questo per me è uno scherzo - ha detto Mourinho nel post gara a DAZN commentando la notizia -, è uno scherzo sapere questa cosa con due partite da giocare. Lo è per noi, per tutti, anche per la Juve. Se mi avessero detto questo prima delle partite con Monza o Bologna, o comunque con più partite da giocare, il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. Abbiamo deciso di puntare sull'Europa League sapendo che era la nostra migliore soluzione".

"Mi spiace per Allegri e i giocatori della Juve, sono dei professionisti" E ancora: "Per Max Allegri e per i suoi giocatori mi dispiace, sono dei professionisti come noi. Hanno fatto dei punti sul campo e ora li perdono, mi dispiace per loro". Tutto quanto accaduto ha compromesso la validità del campionato? "Secondo me sì - risponde Mou -, ma non voglio parlare più di questo. Preferisco dire che mi spiace per i professionisti che lavorano come me, che hanno fatto punti sul campo e che pagano perché magari dei dirigenti o la società ha sbagliato".

"Mai detto che la Roma era candidata per la Champions" Poi il portoghese, in conferenza stampa, ha parlato della corsa europea: "Nessuno ha mai parlato della Champions come obiettivo a inizio stagione. Mai detto che eravamo candidati, con le squadre che c'erano sarebbe stato irresponsabile parlarne. In finale di coppa ci giocheremo la finale, niente di più".