Le partite di Serie A di oggi

L'Empoli perde Marin: lesione di basso grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, out con la Juve. Fagioli operato dopo la frattura della clavicola destra: i tempi di recupero previsti sono di due mesi. L'Atalanta perde Zapata per le ultime tre di campionato. Stagione finita anche per Alvarez: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante del Sassuolo. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A