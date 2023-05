Il giorno dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica e la sconfitta di Empoli, il presidente di Exor si esprime in questo modo sul momento della Juve: "Questo club si è sempre rafforzato nelle avversità". Sul colloquio con Allegri: "L'ho sentito ed è determinato a conquistare un posto in Europa sul campo"

All'indomani della sentenza della Corte d'Appello federale che ha comminato una sanzione di -10 punti in classifica alla Juventus per il caso plusvalenze e dopo la sconfitta dei bianconeri al Castellani contro l'Empoli per 4-1, è il presidente di Exor, azionista di maggioranza della Juve, John Elkan a fare il punto della situazione: "È un momento difficile in campo e fuori campo, la Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità", ha detto a margine dell’inaugurazione della terza cattedra dedicata all’Avvocato Agnelli all’Università Bocconi di Milano.

"Allegri vuole guadagnarsi l'Europa sul campo"

Elkann ha anche spiegato di aver parlato con l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri, molto rammaricato al termine della gara del Castellani ma che ha tenuto a precisare di non volere abbandonare la Juventus in un momento così delicato. La Juventus ha ancora la possibilità di guadagnarsi un posto in Europa sul campo: "Oggi ho parlato con il nostro allenatore Allegri - ha aggiunto il presidente di Exor -. Sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa in campo".