In un solo giorno la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League ha trovato due grossi ostacoli: la nuova penalizzazione di 10 punti in classifica e la netta sconfitta a Empoli. I bianconeri sono ora settimi, a cinque punti dal quarto posto occupato dal Milan: nella prossima giornata c'è in programma proprio lo scontro diretto contro i rossoneri. La Juve ha l'obbligo di vincerlo, ma potrebbe non bastare LA CORSA ALLE COPPE EUROPEE

La penalizzazione di dieci punti in classifica per la vicenda plusvalenze e la sconfitta per 4-1 al Castellani contro l'Empoli: lunedì 22 maggio potrebbe essere stata la giornata fatale per le ambizioni della Juventus. I bianconeri sono ora settimi in classifica, a cinque punti dal quarto posto occupato dal Milan. Se la squadra di Allegri avesse vinto contro l'Empoli, la qualificazione in Champions sarebbe dipesa solo dai suoi risultati. Ora invece la Juve non deve vincere solo le sue partite rimanenti, ma guardare anche i risultati delle avversarie. Ecco gli unici due scenari possibili per la qualificazione in Champions.

La prima combinazione La Juve vince con almeno due gol di scarto contro il Milan e batte l'Udinese

Il Milan non batte il Verona alla 38^giornata

Roma e Atalanta non fanno 6 punti Domenica 28 maggio, la Juve ha lo scontro diretto in casa contro il Milan. Vincendolo di due gol, i bianconeri pareggerebbero la classifica avulsa contro i rossoneri (vincitori 2-0 all'andata a San Siro). Così, nell'ultima giornata, vincendo anche a Udine, ad Allegri sarebbe sufficiente il pareggio del Milan contro il Verona, probabilmente ancora impegnato nella lotta salvezza, per arrivare quarto. In questo caso Juve e Milan finirebbero con gli stessi punti (65) e con gli scontri diretti pari, prevarebbero i bianconeri per la differenza reti generale (al momento +23 Juve e + 18 Milan). Se la Juve vince con almeno 3 gol di scarto, i bianconeri ribalterebbero già la classifica avulsa. Al tempo stesso però Atalanta e Roma, davanti alla Juve rispettivamente di 2 punti e 1 punto in classifica, non dovranno vincere tutte le loro ultime partite. Calendario difficile per entrambe: l'Atalanta giocherà a San Siro contro l'Inter e poi in casa contro il Monza. La Roma andrà a Firenze prima della finale di Europa League e poi ospiterà all'Olimpico lo Spezia, altra squadra forse ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. L'Inter sarebbe matematicamente qualificata con un punto contro l'Atalanta.

La seconda combinazione La Juve vince con un solo gol di scarto contro il Milan e batte l'Udinese

Il Milan perde con il Verona alla 38^ giornata

Roma e Atalanta non fanno sei punti Rispetto allo scenario precedente, cambia il modo in cui la Juventus vincerebbe contro il Milan. Con un solo gol di scarto, i bianconeri sarebbero ancora dietro ai rossoneri negli scontri diretti (-1 per la differenza reti). In questa maniera, Allegri dovrebbe sperare in una sconfitta di Pioli in casa contro il Verona. Se i rossoneri perdono entrambe le ultime partite e la Juve le vince, ci sarebbe un nuovo sorpasso in classifica (Juve 65 punti, Milan 64 punti).