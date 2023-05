Dal mercato alla sentenza: Juve, stagione surreale

Riflessioni in corso alla Continassa. Allegri deve pensare a Milan e Udinese, come da ordine di John Elkann: due vittorie per conquistare l’Europa sul campo. Non importa quale, a questo punto. Bisogna superare la nottataccia di Empoli e ripartire. Poi ci saranno altri conti da fare, tra il secondo processo della giustizia sportiva e il procedimento disciplinare della Uefa, ma adesso occorre reagire. Il momento è critico, ecco perché dalla società ai giocatori ci si aspetta uno Stadium ribollente di tifo contro il Milan.