Juve-Milan a Mariani, Orsato per Inter-Atalanta

Serie A

Juventus penalizzata di 10 punti dalla Corte d'Appello della Figc (e sconfitta 4-1 a Empoli), passa da 69 a 59 punti, uno in meno della Roma e quindi, in teoria, settima e fuori dall'Europa League. La Lazio, seconda con 68 punti, è aritmeticamente in Champions. Ecco la classifica completa della Lega Serie A PLUSVALENZE JUVE, LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO FIGC