Il calendario della 37^ giornata di Serie A

Da oggi, venerdì 26, a domenica 28 maggio, appuntamento con la trentasettesima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A. Domani, dalle 20.45, appuntamento con Sampdoria-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Sabato, alle 20.45, sarà il momento di Inter-Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La partita del Meazza, inoltre, sarà visibile anche grazie alla Diretta Gol che, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, trasmetterà in contemporanea anche gli incontri validi per il turno preliminare di Playoff di Serie B e il secondo turno nazionale di Playoff di Serie C. Domenica, alle 12.30, tocca a Verona-Empoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.