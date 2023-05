Svelata la nuova divisa casalinga dei viola per la prossima stagione, casacca ispirata a un simbolo del club e di Firenze come spiegato nella presentazione: "Lo chiamiamo Giglio, ma è il nostro DNA". È proprio l'effetto che si crea sulla maglia, fiore che sarà protagonista in tutta la collezione 2023/24 della Fiorentina. La squadra di Italiano la indosserà per la prima volta sabato al Franchi contro la Roma

IL VIDEO DELLA NUOVA MAGLIA