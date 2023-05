Dopo la penalizzazione alla Juventus, i rossoneri si trovano al quarto posto in attesa di affrontare proprio i bianconeri nel prossimo turno di campionato. Una vittoria allo Stadium garantirebbe alla squadra di Pioli l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions, ma non è l’unica soluzione possibile. Ecco tutte le combinazioni RINNOVO LEAO: LA FIRMA SLITTA DI QUALCHE GIORNO Condividi

Situazione favorevole per il Milan in vista della qualificazione alla prossima Champions League. La penalizzazione della Juventus ha portato i rossoneri al quarto posto e con il destino nelle proprie mani. La prossima fase a gironi della competizione europea più prestigiosa dipende adesso soltanto dal Milan che già nel prossimo turno di campionato, proprio contro la Juventus, può giocarsi il primo jolly per raggiungere l’aritmetica qualificazione. Ecco gli scenari che porterebbero i rossoneri in Champions

La prima combinazione Il Milan batte la Juventus In caso di vittoria dei rossoneri allo Stadium contro la Juventus, la squadra di Pioli manterrebbe il +3 sul quinto posto, attualmente dell’Atalanta, anche in caso di successo dei bergamaschi a San Siro contro l’Inter. A quel punto, con una sola giornata da giocare, il Milan sarebbe aritmeticamente in Champions visto il vantaggio nello scontro diretto sull’Atalanta che dunque rimarrebbe dietro in caso di arrivo a pari punti.

La seconda combinazione Il Milan pareggia con la Juventus ma Atalanta e Roma non vincono I rossoneri andrebbero aritmeticamente in Champions anche in caso di pareggio contro i bianconeri, purché Roma e Atalanta non vincano rispettivamente contro Fiorentina e Inter. Se infatti il Milan dovesse portar via un solo punto da Torino, la contemporanea non vittoria dei giallorossi e dei bergamaschi renderebbe loro impossibile raggiungere la squadra di Pioli all’ultima giornata. L’Atalanta potrebbe arrivare a pari punti in caso di pareggio alla 37^ e successo alla 38^ (se il Milan pareggia a Torino e perde contro il Verona) ma rimarrebbe dietro in virtù dello scontro diretto a sfavore.

La terza combinazione Il Milan perde con la Juventus ma vince con il Verona Se il Milan dovesse perdere contro la Juventus, avrebbe comunque la possibilità di qualificarsi in Champions vincendo all’ultima giornata contro il Verona. Con altri tre punti, infatti, i rossoneri sarebbero in ogni caso irraggiungibili dall’Atalanta, attualmente quinta, che con due vittorie nelle ultime due partite possono al massimo eguagliare il Milan a quota 67 ma rimarrebbero dietro per via dello scontro diretto che sorride ai rossoneri.

