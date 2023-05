La firma e l'annuncio erano previsti per venerdì 26 maggio, ma il tutto slitterà di qualche giorno per sopraggiunti impegni. L'intesa tra le parti, però, è totale: contratto fino al 30 giugno 2028 con stipendio di 5 milioni netti a stagione e clausola rescissoria da 175 milioni di euro

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. La firma e l'annuncio erano previsti per venerdì 26 maggio, ma il tutto slitterà alla prossima settimana. Nessun problema tra le parti, ma soltanto sopraggiunti impegni (oltre a diversi contenuti che il club sta preparando per l'annuncio) che hanno obbligato il Milan a rinviare la notizia di qualche giorno. Leao sarà ancora un giocatore rossonero e per il prolungamento e soltanto questione di tempo visto che l'accordo c'è già.