Messias favorito su Saelemaekers: Pioli ci pensa

Prosegue la marcia d'avvicinamento dei rossoneri verso la sfida con i bianconeri che può sancire l'aritmetica qualificazione in Champions League. Pioli va verso la conferma della squadra vista contro la Sampdoria. L'unico ballottaggio è sulla trequarti, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Per il resto sarà il solito Milan con Giroud al centro dell'attacco