Una curiosità nelle designazioni della squadra arbitrale della sfida tra blucerchiati e neroverdi: ad affiancare l'arbitro Meraviglia, due gemelli piemontesi. Matteo e Claudio Gualtieri, 35enni di Asti. Insieme hanno già lavorato nel campionato Primavera e in qualche amichevole, è la prima volta in Serie A

Ai giocatori in campo sembrerà di vedere doppio, quando si troveranno di fronte il guardalinee e il quarto uomo della sfida a Marassi tra Sampdoria e Sassuolo . “Piacere, sono Gualtieri” si presenterà magari uno dei due a Quagliarella e Stankovic. “Anche io, sono Gualtieri” sottolineerà a ruota l’altro, avvicinandosi a Berardi e Dionisi. Assistente e quarto ufficiale : identici. Stesso cognome, perché gemelli. Claudio e Matteo Gualtieri , 35enni di Asti, sono stati infatti designati per la stessa partita in Serie A .

Gemelli Gualtieri, una prima volta in Serie A

Una prima assoluta a questo livello, per i due fratelli piemontesi, che finora insieme avevano lavorato solo nel campionato Primavera e in qualche amichevole. In campionato è la prima volta. Nello stadio che fu dei “gemelli del gol” Vialli e Mancini e dei loro epigoni Cassano e Pazzini, un segno del destino: i gemelli del fischietto o se preferite della bandierina. Una soddisfazione, ritrovarsi insieme a questi livelli, per i due interessati e le loro famiglie. Per tutti gli altri un qualcosa che incuriosisce. Di più. Meraviglia. Scritto con la emme maiuscola. Perché è il cognome di Francesco. Giustamente, l’arbitro di questo Samp-Sassuolo.