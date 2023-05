La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A disputate contro la Fiorentina (una sconfitta); nel periodo (dalla stagione 2019/20), la viola è stata la squadra contro cui i giallorossi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. La Fiorentina ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Roma e non ottiene due successi interni di fila contro i giallorossi dal periodo 1992-1994 con Luigi Radice e Claudio Ranieri in panchina. La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A (60) ; allo stesso tempo i giallorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato. Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte), non riuscendo mai a ripetere due volte di fila lo stesso risultato nelle sette più recenti. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4 vittorie, 3 pari) e nella competizione non fa meglio dal 2017, quando arrivò a 16 partite interne di fila senza sconfitte. La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sei partite di campionato (4 pareggi, 2 sconfitte) e nel periodo, dalla 31^ giornata, solo una squadra ha ottenuto meno punti dei giallorossi, la Sampdoria (due). La Roma ha inoltre perso tre delle ultime sei trasferte di Serie A (una vittoria, 2 pareggi), tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare esterne disputate dai giallorossi nella competizione (7 vittorie, 4 pari).

Dove vedere Fiorentina-Roma in tv

La partita tra Fiorentina e Roma, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 27 maggio alle 18 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.