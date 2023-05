Dove vedere Bologna-Napoli

I numeri di Bologna e Napoli

Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 192. I partenopei conducono per 49 successi a 41 in 127 precedenti contro gli emiliani nel massimo campionato; completano il quadro 37 pareggi. Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 14 sfide (un pari, 2 sconfitte) contro il Bologna in Serie A, incluse tutte le ultime cinque, con uno score di 12-3 in quest’ultimo parziale. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro il Bologna al Dall’Ara in campionato; i partenopei non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi fuori casa contro i rossoblù nella loro storia in Serie A. Il Bologna ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma); gli emiliani non registrano più pareggi interni di fila in Serie A dal periodo tra marzo-maggio 1989 (quattro in quel caso, con Luigi Maifredi in panchina, l’ultimo dei quali proprio contro il Napoli). Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro il Monza; i partenopei non subiscono due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dal febbraio 2021 (tre in quella occasione). Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna nelle partite casalinghe di questo campionato: 12, al pari dell’Inter; sul fronte opposto, invece, il Napoli è la formazione che ha segnato più reti (35) in trasferta.