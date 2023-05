Spalletti subito dopo il 2-2 col Bologna: "Di Napoli e della squadra mi restano tantissime cose, il sentimento della città è quello che fa la differenza”. Poi evita la polemica con De Laurentiis: "Non lo commento le sue parole, sono organizzato mentalmente per festeggiare con il popolo e i calciatori" BOLOGNA-NAPOLI 2-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

"Cosa mi resta di Napoli? Tantissime cose. Per costruire quello che abbiamo fatto ci vogliono tutte le componenti, ma il sentimento della città è quello che fa la differenza". Queste le parole di Luciano Spalletti al termine di Bologna-Napoli, match finito 2-2. L’allenatore ha poi aggiunto sul suo legame con la città: "È ciò che motiva e dà qualità. Basta viaggiare per Napoli ed incontrare la gente per risollevarsi".

"Tatuaggio scudetto? Avrei fatto tutto il braccio..." Su De Laurentiis, che in settimana aveva detto che restare a Napoli è un privilegio e non un obbligo, chiamando in causa indirettamente Spalletti: "Non commento le sue parole, sono organizzato mentalmente nel festeggiare con il popolo e i calciatori che meritano il meglio possibile, sono dentro questi festeggiamenti e oggi abbiamo fatto una grande partita". Sul suo tatuaggio con lo scudetto del Napoli: "È un “prurito” che si sente addosso, si va a guardare cosa c’è e sono contento di averlo portato in superficie, magari vado a fare tutto il braccio perché ci sono altre cose da mettere in evidenza..." leggi anche De Laurentiis: "Napoli privilegio, non un obbligo"