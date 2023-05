"È stato un momento di grande emozione, perché ho pensato a mio padre che ho perso da poco e mi manca tantissimo. Era un uomo meraviglioso che mi è sempre stato a fianco, in quel momento l’ho sentito vicino". Con queste parole Marco Baroni la spiegato la sua reazione commossa quando si è inginocchiato sul terreno del Brianteo al gol di Colombo che, in pieno recupero, ha regalato al Lecce i tre punti sul Monza e l’aritmetica salvezza.

"Orgoglioso del gruppo, siamo i più giovani d’Europa"

Sull’obiettivo centrato: "C’è l’orgoglio di aver guidato questo gruppo, sempre concentrato anche nei momenti di difficoltà: abbiamo lavorato con entusiasmo e attenzione ai dettagli, questo ci ha portato a fare un’impresa nonostante siamo la squadra più giovane d’Europa". Poi aggiunge: "Abbiamo avuto difficoltà, siamo una neopromossa e adesso condivido questa felicità con la squadra, con Corvino e tutti, perché lo meritano. Siamo sempre rimasti concentrati sul nostro lavoro, a volte non sono arrivati i risultati ma le prestazioni ci sono sempre state – dice Baroni – Siamo partiti con grandi difficoltà ma poi abbiamo avuto la capacità di crescere sia come individualità che come collettivo".