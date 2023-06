L'allenatore nerazzurro commenta il successo in casa del Torino che chiude il campionato: "Oggi volevo vincere per onorare il campionato, i ragazzi sono stati molto bravi". Ma il pensiero è già alla Champions: "Ce la giocheremo con le nostre armi. Dovremo essere bravi a soffrire insieme quando ci sarà da soffrire, avremo questa settimana per prepararci nel migliore dei modi" TORINO-INTER 0-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Il campionato dell'Inter si chiude con una vittoria. La firma del gol decisivo a Torino porta il nome di Brozovic, servito da Lukaku: due giocatori che saranno tra i ballottaggi di Inzaghi in vista della finalissima di Champions contro il Manchester City. "Mi mettono in difficoltà quotidianamente per quanto riguarda la formazione - ha detto l'allenatore al termine della sfida in terra piemontese -. Domani avremo un giorno di riposo, poi ci sarà una settimana intensa. Sarà la 57^ partita e grazie alle 56 che abbiamo fatto fino ad oggi ci siamo meritati questa gara che sarà la più importante. È anche grazie alle sconfitte che siamo cresciuti. Oggi volevo vincere, perché lo dobbiamo alla nostra società e ai nostri tifosi che anche oggi sono stati splendidi. Volevamo consolidare la nostra posizione in classifica, nelle ultime 9 in campionato ne abbiamo vinte 8. Volevamo fare una partita seria e onorare il campionato, complimenti al Torino perché ti mette sempre in difficoltà".

"Col City dovremo soffrire insieme, ma ce la giocheremo con le nostre armi" Il mister nerazzurro ha poi spiegato quali sono stati i segreti dietro la crescita della squadra: "I giocatori importanti, come Brozovic e Lukaku, per cinque mesi abbondanti non li abbiamo avuti - ha aggiunto -. Non deve essere un alibi, ma per noi sono due giocatori importantissimi. Poi è normale che le vittorie e i trofei danno consapevolezza, la squadra è cresciuta, negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo fatto cose straordinarie che ci hanno permesso di risistemare la classifica - dove a febbraio eravamo lontani dalla zona Champions - e arrivare a una finale che era un grande sogno. Ce la giocheremo con le nostre armi sapendo che affronteremo una squadra di valore. Dovremo essere bravi a soffrire insieme quando ci sarà da soffrire, a giocare a calcio perché bisognerà togliere un po’ di possesso al City. Avremo questa settimana per prepararci nel migliore dei modi, sperando di recuperare chi oggi era assente. Aspettiamo questa sfida con ansia, ma voglio fare un plauso ai ragazzi perché giocare una partita così oggi, contro ragazzi che si giocavano anche un posto per l'Europa, sono stati molto molto bravi". vedi anche Il City vince anche la FA Cup: United ko 2-1

"In casa Inzaghi si tocca spesso il tasto Champions" L'allenatore ha parlato infine delle sensazioni personali in vista di Istanbul: "È un’emozione molto grande giocarsi la finale, ma fortunatamente finora avevamo tanto cose in ballo - ha concluso Inzaghi -, quindi da adesso me la gusterò di più insieme a tutto il mondo Inter. Tutti hanno tenuto una concentrazione altissima e andremo lì con tantissima fiducia. Se ho parlato con Filippo? Sono 25 anni che parliamo di Champions in casa Inzaghi: attraverso i suoi trionfi, i miei 4 gol, le qualificazioni recenti. È un tasto che tocchiamo spesso". vedi anche La nuova classifica di Serie A

Dopo l'1-0 in casa del Torino ha parlato anche il capitano Handanovic che ha raggiunto Cordoba nella top ten delle presenze all time con la maglia dell’Inter (decimi ex aequo con 455): "A Istanbul servirà la partita della stagione, forse della vita - ha detto -. La mia ultima in nerazzurro? Non lo so, c'è ancora una settimana per lavorare e pensare alla partita, poi si penserà alle cose personali”. approfondimento Da Messi a Messi: colpi preziosi a parametro zero

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Brozo e Lukaku decisivi: le pagelle di Toro-Inter L'Inter chiude la stagione con una vittoria fuori casa sul campo del Torino. I nerazzurri, che settimana prossima affronteranno il Manchester City in finale di Champions League, superano i granata grazie al gol di Brozovic migliore in campo. Fondamentali per la squadra ospite le parate di Handanovic, tra i migliori dell'Inter. Nel Torino ottima la performance di Singo e di Karamoh dalla panchina, spenta quella di Sanabria. Di seguito i voti a cura di Paolo Ciarravano TABELLINO E HIGHLIGHTS DI TORINO-INTER TORINO MILINKOVIC-SAVIC voto 5.5 SCHUURS voto 6.5 BUONGIORNO voto 5.5