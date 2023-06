Si chiude la stagione di Udinese e Juventus con il match della Dacia Arena. i friulani non hanno più nulla da chiedere al campionato mentre per gli uomini di Allegri si decide il piazzamento che varrà per le prossime coppe europee. Al momento la Juventus è sicura di partecipare alla prossima Conference League ma in caso di vittoria in Friuli e di concomitante risultato sfavorevole di Atalanta e/o Roma potrebbe guadagnare l'ingresso all'Europa League. Ecco le probabili formazioni