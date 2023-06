L'argentino, autore del rigore decisivo con cui la Roma ha battuto lo Spezia, ha condiviso un messaggio per i tifosi sui social: "Non ci sono parole per quello che avete fatto per me e per voi stessi - ha scritto -. Uniti siamo arrivati fin qui e ce la siamo giocata fino all’ultima goccia di sudore, ringrazio ancora tutti per quest’anno stupendo"

ROMA-SPEZIA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS