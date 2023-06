"Non vedo l'ora di giocare a Napoli. E voglio rendere ancora felici i tifosi"

I tifosi del Napoli potranno essere un valore aggiunto: "So che possono incidere tanto - ha proseguito Garcia - mettendo pressione agli avversari e caricando i nostri giocatori. Non vedo l'ora di fare la prima partita in casa: il Napoli è una musica gioiosa, entusiasta, che ti fa venire voglia di ballare e di fare gol. La città? In passato ho visitato Pompei e ho visto la Costiera Amalfitana, che è pazzesca. Non ho mai girato per Napoli, in passato sarebbe stato complicato. Lo avrei fatto, ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Non sarà falice, ma lo farò ugualmente. Quando avremo fatto un bel lavoro e potrò riposarmi, andrò a scoprire sia la città che la Campania. Non conosco ancora la lingua napoletana, ma sarete per me una buona scuola". Infine, tornando ai tifosi, una promessa: "Un grande saluto e grazie per l'accoglienza - ha concluso l'allenatore -, darò il massimo per continuare a vedere i tifosi gioiosi".