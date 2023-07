Nel ritiro di Dimaro si presenta il nuovo direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso. Su Osimhen: "Se riusciremo a tenerlo sarà una gran cosa". Su Kim conferma: "È un giocatore che andrà sostituito". Sempre sul mercato: "Io terrei tutta la rosa". Il primo incontro con De Laurentiis: "Mi ha chiamato alle sette del mattino, mi sono fiondato. Non mi ha chiesto che squadra tifassi, ma non ho mai tifato per la Juve"

Mauro Meluso si presenta. Il successore di Giuntoli, ora alla Juventus, è pronto a raccogliere l'eredità come direttore sportivo del Napoli campione d'Italia. Tanti i temi toccati in conferenza stampa, dal ritiro di Dimaro, da Osimhen a Kim, dal mercato alla prima chiamata di De Laurentiis.

L'introduzione di De Laurentiis: "Il suo profilo coincide con quello che cercavamo" "Meluso è nato dalla concertazione, dallo studio e dalle verifiche fatte insieme al capo scouting e all'Ad. abbiamo deciso che il suo profilo coincidesse con quello che cercavamo. Ho fatto un rewind e mi sono ricordato della considerazione che avevo dato a Italiano e al suo Spezia quando ci avevano battuto a Napoli. Quella volta mi precipitai negli spogliatoi per fargli i complimenti, e chi mi aveva accompagnato lì era stato proprio Mauro. Benvenuto e auguri".

Da Osimehn a Kim: la conferenza stampa di Mauro Meluso Che sensazioni prova ad essere in questo club? "Le mie sensazioni sono positive. Sono in un grande club, campione d'Italia, qui le responsabilità aumentano. La mia idea è he il calcio sia uguale a tutte le latitudini. Cambiano magari i numeri, ma ho fatto calcio a tutti i livelli, da calciatore e da direttore. Chiaro, ci sono impegni economici più alti, più tifosi, cambia molto, ma non è motivo di paura. Anzi, lo è di ulteriore stimolo e responsabilità. Sono felice. E ringrazio il presidente De Laurentiis e tutta la società. Mi è piaciuta la chiamata all'improvviso. Ricordo l'aneddoto del presidente: con lo Spezia vincemmo meritatamente a Napoli. A fine partita venne negli spogliatoio, fu una grande sorpresa per tutti. Da quel momento ci sono stati contatti, ma semplicemente formali. Mercoledì scorso, invece, mi ha chiamato alle 7 del mattino, mi sono fiondato. Mi ha fatto molte domande, su un foglio mi ha mostrato le condizioni contrattuali. Ci siamo accordati in pochissimo tempo. Sono rimasto sbalordito, non me lo aspettavo".

Tema mercato: il futuro di Osimhen "Osimhen? Sono appena arrivato. Quello che sapevo prima, lo leggevo sui giornali. Quello che so, oggi, è che se riusciremo a tenerlo è una gran cosa. È uno che fa la differenza, ce ne sono pochi come lui. Le eventuali problematiche le conosceremo piano piano, lavorando insieme a tutti quanti. Qualsiasi decisione sarà collegiale". A che punto è il Napoli con Kim e l'eventuale sostituto? "Ripeto, sono appena arrivato. Da lunedì inizieremo con le riunioni e a programmare il futuro. Prima di me nessuno è stato con le mani in mano. Sicuramente Kim è un giocatore che andrà sostituito e lavoreremo su questo".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato +70 milioni, nessuno come Kvara nell'ultimo anno La nuova stagione 2023-24 è ormai alle porte, ma chi sono i giocatori che si sono migliorati di più in quella appena conclusa? Confrontando i valori di mercato attuali con quelli di luglio 2022 è impressionante la crescita di Kvara, che passa da 15 a 85 milioni di valutazione. Altri tre dalla Serie A nella top 20 incrociata dei top 5 campionati d'Europa. Dati Transfermarkt IL TABELLONE DEL MERCATO 20) JULIAN ALVAREZ (Manchester City) Aumento: +37 milioni

Valore attuale: 60 milioni 15) RODRYGO (Real) Aumento: +40 milioni

Valore attuale: 100 milioni 15) JUDE BELLINGHAM (Dortmund/Real) Aumento: +40 milioni

Valore attuale: 120 milioni

Che cosa le ha chiesto il presidente? Ha dei compiti particolari? "Nell'ambito di un club così importante non decide solo uno. Ci sono più persone che si incontrano, mettono idee e si decide insieme. Certo, il presidente ha sempre un peso importante. Quando ho parlato con lui mi chiedeva se fossi una persona pronta a fare questo lavoro a trecentosessanta gradi, quindi non solo mercato, ma anche lavorare sui rapporti interni e tanto altro. Poi, chiaramente, molte strategie restano nell'ambito della segretezza". Cosa ci può dire sui rinnovi? Il primo che rinnoverebbe chi è? "Una squadra che vince così lo scudetto è una super squadra, i miei complimenti a chi l'ha costruita e chi l'ha allenata. Io li terrei tutti. Poi serve andare a visionare le dinamiche interne. Dall'esterno viene facile pensare che non si debba cambiare nulla, ma ci sono delle dinamiche che riguardano tanti aspetti. Cosa può fare il Napoli? Lavorare per cercare di rimanere con una squadra competitiva". Dove pensa di poter dare il contributo maggiore? "Ho fatto calcio a tutti i livelli, ho esperienza, faccio questo mestiere da tanti anni. Ho sempre tenuto un profilo basso per arrivare fino alla A. E questo mi dà grande forza. Vi racconto un aneddoto: a 13 anni fui selezionato per le giovanili del Napoli, feci un provino, ma mia mamma si oppose al trasferimento, troppo lontano da casa. Evidentemente, il Napoli è sempre stato sulla mia strada". video ADL firma autografi a Dimaro: "Record di tifosi"

Un commento sul mercato dell'Arabia Saudita. C'è qualche interesse per i giocatori del Napoli? "Non c'è interesse sui giocatori del Napoli anche se, ripeto, saremo operativi soprattutto da domani. Ad ora, non ho notizie in questo senso. Lì ci sono potenzialità economiche molto superiori alle nostre, non possiamo competere con offerte da venti milioni netti di stipendio. Tutto questo ha un po' sballato il mercato anche se, per ora, solo su pochi giocatori". Dopo le parole di Giuntoli e del suo passato da tifoso della Juve, De Laurentiis le ha chiesto che squadra tifa? "No, non me l'ha chiesto. Ma non ho mai tifato per la Juve. Ho giocato in A con Lazio e Cremonese, ma non ho un tifo particolare. Tifo per la squadra per a quale lavoro".

Cosa l'ha colpito di più di questa squadra? "Quello che mi ha colpito di più è il grande calore e la grande partecipazione che c'è qui. La gente ti fa sentire importante. Questo entusiasmo sarà un carburante". Punterà su giocatori dalle serie inferiori italiane o su scoperte alla Kvara? "Siamo sempre tutti alla ricerca di qualcosa di positivo. Nel mio periodo senza incarichi ho viaggiato nel mondo, avevo già visto Kim al Fenerbahce, per esempio. Chiaro che qui gli obiettivi sono superiori, ben venga comunque scoprire uno sconosciuto in grado di esplodere".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti i ritiri Oggi in campo cinque squadre di A: le amichevoli Tutte le squadre di Serie A, tra raduni e ritiri, hanno iniziato a lavorare in vista della prossima stagione: in attesa di notizie dal mercato, le 20 formazioni sono alle prese con gli allenamenti. Oggi in campo Atalanta, Bologna, Lazio, Verona e Udinese. Ecco dove le squadre si allenano e quando si giocheranno le amichevoli in vista del campionato 2023/24 ATALANTA Sede del ritiro: Val Seriana

Data: raduno 11 luglio a Zingonia, dal 14 al 22 luglio a Clusone AMICHEVOLI 16 luglio: Atalanta -Rappresentativa Città di Clusone (Clusone, ore 17)

-Rappresentativa Città di Clusone (Clusone, ore 17) 20 luglio: Atalanta -Rappresentativa Val Seriana (Clusone, ore 17)

-Rappresentativa Val Seriana (Clusone, ore 17) 22 luglio: Atalanta -Lugano (Clusone, ore 17)

-Lugano (Clusone, ore 17) 29 luglio: Bournemouth- Atalanta (Vitality Stadium di Bournemouth, ore 16)

(Vitality Stadium di Bournemouth, ore 16) 5 agosto: Union Berlin-Atalanta (An der Alten Försterei di Berlino, ore 15.30) BOLOGNA Sede del ritiro: Rio Pusteria (Alto Adige)

Data: dal 13 al 22 luglio AMICHEVOLI 16 luglio: Bologna -Rio Pusteria ore 17, Fußballplatz Valles (Bolzano)

-Rio Pusteria ore 17, Fußballplatz Valles (Bolzano) 22 luglio: Bologna -Palermo ore 18, Stadio Quercia, Rovereto (Trento).

-Palermo ore 18, Stadio Quercia, Rovereto (Trento). 2 agosto Utrecht-Bologna (ore 15 allo Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, Olanda) CAGLIARI Sede del ritiro: Asseminello e Chatillon (Valle d'Aosta)

Data: 10-21 luglio Asseminello, dal 24 luglio - 4 agosto Chatillon AMICHEVOLI 21 luglio: Olbia- Cagliari (Stadio "Bruno Nespoli" di Olbia)

(Stadio "Bruno Nespoli" di Olbia) 26 luglio: Cagliari -Roma Primavera (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon)

-Roma Primavera (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon) 29 luglio: Cagliari -Juventus Next Gen (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon)

-Juventus Next Gen (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon) 2 agosto: Cagliari -Como (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon)

-Como (Stadio comunale "Brunod" di Chatillon) 5 agosto: Brest-Cagliari (Stadio "Francis-Le Blé" di Brest)