Il Real Madrid ha battuto in rimonta il Milan 3-2 in un'amichevole disputata nello stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. Dopo le reti rossonere di Tomori (25') e Romero (42'), i "Blancos" hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57' e al 59', per poi chiudere i giochi con Vinicius Jr. all'84'. Ad assistere alla partita, la prima delle quattro amichevoli che il Real Madrid giocherà negli Stati Uniti, 70.814 spettatorI. L'attesa è ora per il 29 luglio, quando le 'merengues' sfideranno a Dallas gli eterni rivali del Barcellona