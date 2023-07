Due volte Milan rimontato, poi i rigori, tutto da palla inattiva: "Abbiamo fatto un buon allenamento contro un Milan che aveva già una partita nelle gambe. I ragazzi si sono comportati bene - è l'analisi di Max Allegri post partita in terra americana col Milan -, anche se siamo solo all’inizio. Vincere aiuta sempre, ma bisogna crescere sia sotto il piano fisico che su quello tecnico" . Per la Juve a segno Danilo e Rugani, poi il rigore decisivo di Soulé.

Chiesa, Weah e McKennie

Tra i titolari c'era anche Chiesa, vicino al gol e nel vivo delle azioni: "Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto a quella che aveva l’anno scorso - sono le parole di Allegri al sito web bianconero -, ma era normale, sapevamo che lo scorso anno sarebbe stato difficile e di transizione. Sono molto contento soprattutto per lo spirito e la voglia che ha, che dimostrano la sua volontà di vivere un’annata importante. Anche Weston (McKennie, ndr) è rientrato bene, è dentro la squadra e sono contento di come sta lavorando e di quello che sta facendo". Dunque su Weah, alla sua prima partita in bianconero: "Ha avuto un buon impatto, è un giocatore valido ma soprattutto è un ragazzo intelligente, si è messo subito a disposizione".