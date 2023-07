Un vero e proprio blitz da parte dei bianconeri che hanno in pugno Facundo Gonzalez del Valencia. Si lavora con il club spagnolo per limare gli ultimissimi dettagli e chiudere l'affare: tra lunedì e martedì dovrebbe il difensore dovrebbe arrivare in Italia per le visite mediche

Facundo Gonzalez-Juve: presto le visite mediche

Battuta la concorrenza di diverse squadre, anche in Italia. La Juventus sta discutendo i dettagli finali con il Valencia in merito all’indennizzo (Gonzalez è in scadenza nel 2024) che riceverà il club spagnolo e che sarà legato a bonus e percentuale sull’eventuale futura rivendita. I bianconeri contano di far arrivare Facundo Gonzalez in Italia tra lunedì e martedì per fargli sostenere le visite mediche di rito. L’idea iniziale dei bianconeri è quella di tenere il difensore in rosa ma molto dipenderà da altri eventuali movimenti nel reparto: nel caso, l’uruguaiano verrebbe ceduto in prestito.