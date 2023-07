Reijnders, buona la prima. Dopo un ingresso a gara in corso col Real, l'olandese ha giocato titolare nel pari (poi ko ai rigori) contro la Juventus in California. Spunti (soprattutto la giocata con cui ha mandato in porta Giroud al 37') e sicurezze sulla propria posizione in campo: "Sì, ne ho parlato con il mister, questa è la mia posizione preferita - da mezzala -. Sono un numero 8 che costruisce il gioco (anche se sulla maglia indossa il 14), ma che allo stesso tempo mostra le sue qualità tecniche. Per questo sono contento in questo ruolo" - ha detto Reijnders nel post gara.