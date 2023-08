In attesa di inserire gli ultimi arrivati, per l'ultima amichevole della tournée negli Stati Uniti contro il Barcellona (diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio alle 5 di mercoledì 2 agosto) Pioli è orientato a schierare il Milan dei 'titolari', con l'obiettivo di far crescere l'intesa tra loro. Tra i nuovi, Pulisic pronto per giocare nel tridente offensivo con Giroud e Leao, Loftus-Cheek e Reijnders impiegati a centrocampo ai lati di Krunic