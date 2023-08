L'allenatore del Napoli dice la sua sulle voci che vorrebbero Osimhen tentato dai club arabi: "Capisco i giocatori a fine carriera, ma quando sei un giocatore in piena maturità con le stagioni più belle che arrivano, non guardi neanche alle offerte indecenti". Sugli infortunati: "Anguissa dovrebbe recuperare già per il Frosinone. Poi però ci sono anche gli infortuni 'di mercato'..."

Infortuni e mercato, con un "consiglio" a Osimhen : dopo l'amichevole vinta contro l'Augsburg, Rudi Garcia ha commentato la situazione del suo Napoli, alle prese con diversi infortuni che stanno complicando la preparazione (contro i tedeschi non c'erano Anguissa e Mario Rui, con Osimhen e Kvara a riposo per precauzione) e con altri infortuni che definisce "di mercato".

Il "consiglio" a Osimhen

"Non sono Victor, quindi chiedete a lui", risponde quando gli si chiede delle tentazioni che vengono dall'Arabia, che avrebbe messo gli occhi anche sull'attaccante nigeriano. Un consiglio, però, se la sente di darglielo: "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vadano lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo".



L'allenatore francese ha poi dato il benvenuto a Natan, arrivato in ritiro, e che ha assistito all'amichevole dei compagni: "Natan è un giovane difensore brasiliano cresciuto nel Flamengo, poi è passato alla RB Bragantino. Queste squadre della Red Bull sappiamo come sono, conosciamo il Lipsia e il Salisburgo. Voglio dire che questo calcio lo conosco bene, è fatto di giovani che corrono tanto e fanno molto pressing".

Tra infortuni ed esperimenti

Sugli infortuni, Garcia annuncia il recupero praticamente certo di Anguissa, che dovrebbe esserci per la prima di campionato contro il Frosinone: "A differenza dell'anno scorso quando la squadra doveva prepararsi per soli 3 mesi per i Mondiali, ora dobbiamo prepararci per tutta la stagione. Di infortuni veri abbiamo Mario Rui e Anguissa. Mario Rui dovrebbe tornare martedì, Anguissa forse già a Frosinone. Poi ci sono infortuni di prevenzione e altri 'di mercato'. Se Zielinski è uno di questi? Siete intelligenti, non aggiungo altro perché vi rispetto".



Infine, sugli esperimenti tattici provati in amichevole (tra cui anche Raspadori mezzala destra): "Queste partite sono fatte per fare esperimenti. Di solito se ne fanno uno o due, invece c'è più di metà squadra che stasera non era la stessa dello scorso anno. Bravo Ostigard che volevo vedere a centrocampo. Sono contento della partita, l'Augsburg è stato di qualità e fisico. Ci abbiamo messo tempo a rispondere fisicamente ma l'abbiamo fatto. Ho avuto indicazioni più chiare su cosa fare con questa rosa".