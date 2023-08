Presentato ufficialmente il classe 2000 che torna in bianconero dopo l’anno positivo a Bologna. Proprio al club emiliano e al suo ex allenatore Mihajlovic un pensiero da parte del terzino: "Ringrazio Sartori e Sinisa che mi hanno voluto". Poi aggiunge: "Prima non ero pronto per la Juve, oggi voglio essere determinante. Questo è quello che mi chiede il mister" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

"Questa maglia ha un peso diverso, con tutto il rispetto per le altre. Sono orgoglioso di essere qui e vorrei restarci più a lungo possibile". Inizia così la conferenza di presentazione di Andrea Cambiaso, terzino della Juventus. Il classe 2000 rientra in bianconero dopo un anno in prestito al Bologna e proprio alla società emiliana va il ringraziamento di Cambiaso: "Vorrei ringraziare il Bologna, specialmente il direttore Sartori e il mister Mihajlovic che mi hanno voluto ed è stata una stagione molto importante. Mi hanno sempre aiutato anche quando le cose non andavano. Ringrazio anche il mister Motta".

"Posso imparare da giocatori di esperienza come Danilo" Sui suoi nuovi compagni: "Penso di potermi inserire bene, ci sono giocatori di grande esperienza come Danilo, Alex Sandro, Bremer, Rugani. Penso di poter imparare tanto". Poi sul ruolo: "Parlare di moduli è anacronistico, a Genova ho giocato a cinque, lo scorso anno anche a quattro, penso di essere molto duttile e preferisco parlare di spazi piuttosto che di moduli". Per quanto riguarda il poco spazio dato ai giovani nel campionato italiano: "In Italia ci sono tanti ragazzi bravi, se non giocano tanto magari è perché non sono pronti. Io ho fatto un percorso diverso di cui sono orgoglioso. Quand’ero più piccolo non ero pronto per giocare subito in prima squadra, poi ognuno fa la sua strada".

"Importante l’anno a Bologna. Mi ispiro a Cancelo" Sulla mancata conferma alla Juventus nella scorsa stagione prima del prestito a Bologna: "Lo scorso anno non ci sono rimasto male per non essere rimasto, l’esperienza a Bologna mi è servita tantissimo e sono convinto di essere arrivato qui al momento giusto, l’anno scorso non ero a questo livello. Scalare le categorie è stato molto utile perché mi ha fatto venire una fame che prima non avevo". Poi Cambiaso parla del giocatore a cui si ispira: "Da bambino ho iniziato come trequartista, poi mi sono spostato sulla fascia. Tra i giocatori a cui mi ispiro c’è Cancelo".

"Allegri mi chiede di essere determinante" Sulle sue aspettative in bianconero: "Penso di poter migliorare in tutto. Non mi sento né mi sentirò mai arrivato, devo migliorare la fase difensiva ma anche essere più decisivo per la squadra con più assist e più gol". Infine su Allegri: "È una figura di rilievo che ha avuto grandissimi campioni e può insegnarmi tanto. Il nostro rapporto è buono, mi ha chiesto di esprimermi al meglio in entrambe le fasce e di aiutare il più possibile essendo determinante".