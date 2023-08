Buone notizie in mattinata dalla Continassa per Massimiliano Allegri durante l’allenamento congiunto con l’Alessandria, squadra di Serie C: la sfida è terminata 5-0 (3-0 alla fine del primo tempo) e ha visto andare in gol Rugani (due volte), poi Pogba, Fagioli e Vlahovic. Sorrisi soprattutto per il francese e il giovane centrocampista ex Cremonese. Entrambi hanno giocato dall’inizio e sono apparsi in crescita. Sia Pogba sia Fagioli sperano così di strappare così una convocazione per Udine.