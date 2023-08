Dopo la scorsa stagione caratterizzata da tanti problemi dentro e fuori dal campo, la Juve riparte per il terzo anno di fila con Allegri: l'obiettivo è tornare in Europa e provare a conquistare il titolo con una formazione che presenta poche novità rispetto all'ultimo anno. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui bianconeri in vista dell'inizio del campionato