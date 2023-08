La società nerazzurra ha comunicato le modalità per poter acquistare, esclusivamente online, i biglietti per la sfida col Milan del prossimo 16 settembre, al rientro dalla sosta per le Nazionali. Ci saranno ben 6 fasi di acquisto, con gli abbonati in prima fila e a seguire i soci InterClub e i titolari della tessera SiamoNoi SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA

Il campionato sta per iniziare e con questo tornano i grandi appuntamenti attesi dai tifosi. Se Inter e Milan esordiranno rispettivamente sabato 19 contro il Monza e lunedì 21 a Bologna, l’attesa dei tifosi nerazzurri e rossoneri è tutta per il primo grande appuntamento della stagione, il derby di Milano che si giocherà sabato 16 settembre alle 18. Un appuntamento imperdibile che richiamerà come sempre un grande afflusso di pubblico: anche per questo la società nerazzurra, squadra di casa, ha voluto anticipare i tempi e comunicare quali saranno le modalità per la vendita dei biglietti, che avverrà esclusivamente online.

Inter-Milan, le modalità per la vendita dei biglietti La prima fase scatterà alle 10.30 di martedì 22 agosto e riguarderà i soli abbonati al secondo anello blu, i quali potranno scegliere qualsiasi posto, fino alla mezzanotte. Si ricorda infatti che da questa stagione 2023/24 l’abbonamento al secondo anello blu è tornato a non includere il derby, per il quale viene offerta una finestra di vendita prioritaria di un giorno e a condizioni agevolate rispetto alle successive fasi di vendita. La seconda fase inizierà invece mercoledì 23 agosto alle 10.30 e si concluderà a mezzanotte: vi potranno accedere tutti gli abbonati nerazzurri, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici. Dalle 10.30 di giovedì 24 agosto, fino a mezzanotte, la terza fase della vendita, che sarà estesa anche ai Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti soci attivi alla stagione 2023/24. Dalle ore 10.30 di venerdì 25 agosto si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera “SiamoNoi” attiva e sottoscritta entro il 31 luglio. La vendita si concluderà la mezzanotte di martedì 29 agosto. Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di giovedì 31 agosto.

Inter-Milan, i biglietti del settore ospiti Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dal Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 euro comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo sarà applicato alla tifoseria interista al secondo anello verde in occasione del derby di ritorno.