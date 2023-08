L'allenatore biancorosso ricorda il presidente Berlusconi alla vigilia dell'esordio in campionato: "Ci manca, ma Galliani non ci fa mancare nulla". Sulla sfida ai nerazzurri e il mercato: "Gara emozionante e stimolante, serve un centrocampista". Inter-Monza, sabato ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Il primo pensiero è rivolto a chi non c’è più, Silvio Berlusconi. L’allenatore del Monza Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter a San Siro valida per la prima giornata di campionato (in diretta sabato alle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) ha voluto ricordare l’ex presidente biancorosso, scomparso lo scorso 12 giugno. "Il significato di questa stagione è particolare, siamo senza il nostro presidente e ci manca, ci mancherà. Però abbiamo una società solida e sana: Galliani non ci fa mancare nulla a livello di presenza e di gestione. Lo percepiamo e siamo convinti che la stagione andrà bene, in maniera solida", le parole di Palladino.