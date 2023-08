Inter-Monza, c'è Thuram: le probabili formazioni

Esordio in campionato per l'Inter, che a San Siro sfida il Monza. Inzaghi non avrà a disposizione Acerbi: al suo posto giocherà De Vrij. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Frattesi, mentre in attacco Thuram affiancherà Lautaro. Per Palladino dubbio in attacco tra Dany Mota e Petagna. Partita in programma sabato 19 agosto alle 20.45 in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio